Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане за полгода выявлено 38 случаев отравления алкоголем среди несовершеннолетних
В Татарстане выросло число отравлений алкоголем среди несовершеннолетних. За первое полугодие 38 таких случаев выявлено в Казани, Набережных Челнах и 12 районах. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на республиканском августовском совещании работников образования и науки в Лаишевском районе.
«Борьба с наркоманией, профилактика потребления несовершеннолетними психоактивных веществ, алкогольной продукции — комплексная задача, требующая конструктивного взаимодействия», — сказал министр образования и науки.
Хадиуллин подчеркнул, что необходимо постоянно совершенствовать систему профилактики, искать новые механизмы и методы взаимодействия, которые позволят направить внимание несовершеннолетних на здоровый образ жизни.
По словам докладчика, благодаря совместной работе с МВД на контроль поставлены более 50 тыс. детей, из них свыше тысячи находятся на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.
«Каждый из них требует внимания со стороны как образовательной организации, так и родителей», — отметил он.
Хадиуллин добавил, что возросла роль школьного педагога-психолога. «Учитывая, что сегодня мы не можем обеспечить ими каждую школу, на помощь приходят муниципальные психолого-педагогические центры и службы», — заключил он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»