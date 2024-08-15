В Татарстане за полгода выявлено 38 случаев отравления алкоголем среди несовершеннолетних

В Татарстане выросло число отравлений алкоголем среди несовершеннолетних. За первое полугодие 38 таких случаев выявлено в Казани, Набережных Челнах и 12 районах. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на республиканском августовском совещании работников образования и науки в Лаишевском районе.

«Борьба с наркоманией, профилактика потребления несовершеннолетними психоактивных веществ, алкогольной продукции — комплексная задача, требующая конструктивного взаимодействия», — сказал министр образования и науки.

Хадиуллин подчеркнул, что необходимо постоянно совершенствовать систему профилактики, искать новые механизмы и методы взаимодействия, которые позволят направить внимание несовершеннолетних на здоровый образ жизни.

По словам докладчика, благодаря совместной работе с МВД на контроль поставлены более 50 тыс. детей, из них свыше тысячи находятся на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.

«Каждый из них требует внимания со стороны как образовательной организации, так и родителей», — отметил он.

Хадиуллин добавил, что возросла роль школьного педагога-психолога. «Учитывая, что сегодня мы не можем обеспечить ими каждую школу, на помощь приходят муниципальные психолого-педагогические центры и службы», — заключил он.