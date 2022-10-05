В Татарстане за полгода выросло число преступлений, совершенных несовершеннолетними

В Татарстане все больше несовершеннолетних совершают преступления. Об этом в прямом эфире рассказала вице-премьер Татарстана, модератор беседы Лейла Фазлеева.

«По итогам полугодия мы точно видим, что увеличилось число преступлений несовершеннолетних по республике Татарстан. Это связано и с вопросом выявления, и с вопросом информированности населения: куда и как позвонить с сообщением, что рядом произошло происшествие», – отметила она.

Лейла Фазлеева добавила, что уменьшилось количество преступлений среди детей в состоянии алкогольного опьянения, в общественных местах и в составе группы.

По словам модератора, нередко подростки романтизируют преступность. Лейла Фазлеева подчеркнула, что родители не должны быть толерантны к подобным противоправным действиям их детей.