В Татарстане за полгода пригородными поездами перевезено более 14 тыс. туристов

В Татарстане за шесть месяцев этого года более 14 тыс. туристов воспользовались электропоездами, чтобы добраться до достопримечательностей республики. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник сектора по маркетингу пригородной пассажирской компании «Содружество» Эдуард Ионов.

«К июню 2022 года мы подошли к показателю в 10 тыс. туристов. Компания очень активно занимается развитием туристических проектов. Сейчас у нас разработан 21 туристический проект. Они включают разнообразные программы для пассажиров. Мы работаем с Железнодорожной торговой компанией, чтобы организовать питание в пригородных поездах», – рассказал он.

Ионов отметил, что один из самых популярных у туристов маршрутов – остров-град Свияжск. Он добавил, что 26 июля в Свияжске пройдет фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка». Добраться до места проведения мероприятия можно на электричке и автобусе – доехать до станции Свияжск, а там пересесть на регулярный автобус №407.

Кроме того, по словам Ионова, востребованы туристические направления в Арск и Кукмор. «Большую популярность набирают новые проекты, которые мы разработали совместно с Администрацией Сабинского района. Один связан с оздоровлением. Другой туристический проект – для школьников», – заметил он.

Начальник сектора по маркетингу пригородной компании напомнил, что в Удмуртии успешно реализуется проект «Чайковский экспресс». Пригородный туристский ретропоезд на паровой тяге курсирует по маршруту Ижевск – Воткинск.

«Нам бы хотелось транслировать такой проект в Татарстане. Было бы достойно, если бы в республике была своя визитная карточка этого проекта. Наша компания готова приложить все усилия, чтобы запустить такой проект и подвести всю инфраструктуру для его реализации», – подчеркнул он.