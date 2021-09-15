В Татарстане за полгода на оказание медпомощи в связи с Covid-19 направили 3 млрд рублей

В Татарстане за первое полугодие 2021 года на оказание медицинской помощи в связи с заболеванием новой коронавирусной инфекцией было направлено 3 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ Марина Мухаметзянова на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«3 млрд рублей – это за счет территориальной программы, – рассказала докладчик. – На сегодня мы еще дополнительно получили 1,4 млрд рублей из бюджета федерального фонда. Плюс ранее поступило 586 млн рублей. Получается около 2 млрд рублей федеральной поддержки».

По ее словам, всего на оплату медицинской помощи за полгода было направлено 28,3 млрд рублей.

Мухаметзянова отметила, что за первое полугодие 2021 года исполнение бюджета Территориального фонда ОМС Татарстана по доходам составило 30,4 млрд рублей. Расходная часть бюджета фонда исполнена в сумме 28,4 млрд рублей.

«В территориальные фонды других регионов мы направили около 655 млн рублей за медицинскую помощь, оказанную татарстанцам за пределами республики», – подчеркнула она.

На заседании депутаты также рассмотрели законопроект, которым вносятся изменения в республиканский закон о налоге на имущество организаций. Он направлен на приведение в соответствие с федеральным законодательством.

По словам председателя парламентского комитета Леонида Якунина, федеральным законом установлен единый по всей территории России срок уплаты налога на имущество организаций – не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, а также авансовых платежей – не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Более того, пролонгируется на 2022 и 2023 годы льготная налоговая ставка по налогу на имущество организаций в размере 1,6% в отношении железнодорожных путей общего пользования.

Парламентарии поддержали также законопроекты об утверждении нормативов финансового обеспечения госгарантий реализации прав на получение дошкольного и школьного образования в муниципальных учреждениях Татарстана. Они корректируют размер финансирования в сторону увеличения.

Заместитель министра образования и науки республики Рамиль Хайруллин уточнил, что в следующем году предусмотрена пятипроцентная индексация установленных в прошлом году нормативов. Кроме того, численность обучающихся выросла на 17,8 тыс. человек, что тоже учтено в законопроектах.