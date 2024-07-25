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В Татарстане за полгода на 46% выросло число предпринимателей среди молодежи
Татарстан и Ставропольский край стали лидером по приросту молодых людей, открывших свое дело в 2024 году. Их доля в регионах выросла на 46%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Деловой среды».
В целом за первые шесть месяцев 2024 года в России на 20% выросло число бизнесменов в возрасте от 18 до 35 лет. Третье место после Татарстана и Ставропольского края осталось за Пермским краем — +44%. Наиболее популярными сферами для открытия дела стали розничная торговля, пассажирские и грузовые перевозки.
По данным исследования, в стране на четверть (25%) увеличилось количество женщин-предпринимателей в сравнении с январем-июнем 2023 года. С их стороны увеличился интерес к сферам растениеводства, животноводства и охоты.
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