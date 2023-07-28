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Руc Тат
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Общество 28 июля 2023 12:54

В Татарстане за полгода на 32% выросла заболеваемость сифилисом

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В Татарстане ситуация с инфекциями, передаваемых половом путем, остается стабильной, но напряженной. По сифилису заболеваемость выросла на 32,5% за шесть месяцев этого года, причем в сельской местности — на 47%. Об этом на тематической пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель главного врача Республиканского клинический кожно-венерологический диспансер Гузель Вафина.

«Заболевание распространяется среди групп высокого риска. Среди трудовых мигрантов заболеваемость идет на очень высоких цифрах», — отметила спикер.

По словам медика, мигранты не обращается за помощью, в том числе и потому, что симптомы болезни не ощущаются.

«У 86% [инфицированных] проявлений болезни нет. И люди думают, что они не больны. Благодаря тому, что мы активно выезжаем в места скопления таких людей, массово обследуем пациентов, то, соответственно, выявляются все эти инфекции», — отметила Вафина.

#Здоровье
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