В Татарстане за первый квартал изъято более 1300 браконьерских орудий лова

За первый квартал этого года в Татарстане удалось предотвратить ущерб водным биологическим ресурсам на 26 млн рублей. Об этом стало известно сегодня на заседании республиканского совета по вопросам сохранения водных биологических ресурсов.

«За первый квартал проведено 935 рейдовых мероприятий, из водоемов изъято 1339 браконьерских орудий лова, выявлено 322 административных правонарушений, возбуждено 18 уголовных дел», - сообщил заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов.

Спикер отметил значительный рост возбужденных уголовных дел по линии МВД, число которых увеличилось на 14 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В следственные органы передано 10 материалов для возбуждения уголовных дел. Кроме того, в республике проводятся рейды в несанкционированных местах торговли рыбой. Всего на территории республики выявлено 36 нарушений, изъято 63 кг рыбы, выписаны штрафы на 75,5 тыс. рубле, информирует пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.