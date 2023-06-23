В Татарстане за первые пять месяцев 2023 года переоборудовали на газ почти 200 машин

За первые пять месяцев этого года в Татарстане переоборудовали почти 200 автомобилей на газовые двигатели. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли республики Марат Минибаев на пресс-конференции, посвященной развитию газомоторного топлива.

«По итогам пяти месяцев переоборудовано 199 транспортных средств и приобретено еще пять», – рассказал Минибаев. Он добавил, что за указанный срок в республике реализовано почти 28 млн кубических метров газа.

В прошлом году на компримированный природный газ переоборудовали свыше 1,2 тыс. автомобилей и приобрели свыше 500 транспортных средств в газомоторном исполнении, напомнил представитель ведомства. Реализация газа по республике составила 2,2 млн кубометров газа.

Татарстанские производители разработали образцы техники, работающей на СПГ, отметил спикер. Это фронтальный погрузчик «Кировец», гусеничный экскаватор, полноприводный газовый автобус, магистральный тягач «КАМАЗ», трактор «МТЗ 2022», передвижной заправщик СПГ высокой проходимости объемом 18 куб. метров, самосвал на СПГ грузоподъемностью 20 тонн и газовый болотоход на СПГ для работы в труднодоступных местах.

Минибаев подчеркнул, что использование газомоторных двигателей существенно экологичнее, экономичнее и безопаснее, чем традиционные бензиновые и дизельные двигатели

Напомним, что всего за 2023 год в Татарстане планируют приобрести не менее 500 машин в газомоторном исполнении, а также переоборудовать минимум 2 тыс. автомобилей.