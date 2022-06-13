В Татарстане за первые четыре месяца 2022 года снизилась рождаемость

В Татарстане за январь — апрель 2022 года на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась рождаемость. Это следует из данных, опубликованных Росстатом.

За первые четыре месяца 2022-го в республике зарегистрировали 11 706 новорожденных, тогда как за первые четыре месяца 2021-го — 12 795.

При этом в апреле 2022 года рождаемость в Татарстане уменьшилась на 14,9% по сравнению с 2021-м. На свет появился 2801 новорожденный, тогда как за год до этого родились 3 293 младенца.

В целом по России рождаемость за первые четыре месяца 2022 года снизилась на 6,2%: на свет появились 420 073 малыша в сравнении с 447 628 годом ранее. В апреле снижение и вовсе составило 9,9%.

По Приволжскому федеральному округу рождаемость за январь — апрель 2022 года уменьшилась на 8%. В регионах Приволжья родились 77 160 детей по сравнению с 83 831 в 2021-м. А за апрель спад составил и вовсе 12,3%.

Сильнее, чем в Татарстане, рождаемость в ПФО по итогам первых четырех месяцев года снизилась в пяти регионах: Кировской (-13,9%), Оренбургской (-11,5%), Саратовской (-9,6%) и Ульяновской (-8,8%) областях, а также в Удмуртской Республике (-8,6%).

Коэффициент рождаемости в Татарстане по итогам января — апреля текущего года снизился с 10 до 9,2, в целом по Приволжскому округу — с 8,8 до 8,1, а по всей России — с 9,3 до 8,8.