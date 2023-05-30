Татарстан входит в число регионов с наибольшим процентом затоваривания в новостройках

Татарстан вошел в топ-5 регионов по вводу жилья, построив 1,4 млн квадратных метров за первые 4 месяца этого года.

В то же время руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова отмечает, что сданное и проданное жилье – это разные вещи. «То есть объект может быть сдан, но квартиры в нем никак не могут продаться», – заметила она нашему агентству. Эксперт констатирует, что помимо того, что Татарстан – один из лидеров по вводу жилья в эксплуатацию, он также входит в число регионов с наибольшим процентом затоваривания квартир в новостройках.

Согласно Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), всего в Татарстане, по данным на май, возводится 2,2 млн кв. метров жилья. Из них продано только 27%, или 577 тыс. кв. метров, непроданными оставались 1,4 млн кв. метров, или 62%. Не выставлялось на продажу 11% от общей площади новостроек, или 249 тыс. кв. метров.

При этом стоимость реализации одного квадратного метра в мае находилась в среднем на уровне 134,5 тыс. рублей. За год он подорожал на 29%, с начала года – на 3,5%.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа» «Застройщики хорошо накушались»: Татарстан бьет рекорды по вводу жилья, но цены не падают».