В Татарстане за первую неделю ярмарки продали товаров на сумму 61,5 млн рублей

С 15 марта в Татарстане вновь стартовали традиционные сельскохозяйственные ярмарки на 12 площадках в Казани, 2 в Набережных Челнах, 2 в Зеленодольском районе, 2 в Нижнекамске и 1 в поселке Камские Поляны Нижнекамского района. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан и министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров посетил ярмарки на улице Ленинградская, д. 27, и улице Садовая, д. 9 в поселке Осиново.

В результате первой недели ярмарок было продано сельскохозяйственной продукции на сумму 61,5 миллиона рублей. В числе реализованного: 102,6 тонны овощей (в том числе 58,1 тонны картофеля), 14,4 тонны разливного молока, 35,6 тонны сахара, 163,3 тысячи куриных яиц и 79,2 тонны мяса (в том числе 39,2 тонны говядины).

Для организации ярмарок было использовано 755 единиц транспорта. Эти мероприятия направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства и соответствуют целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».