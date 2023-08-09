В Татарстане в первую неделю акции «Помоги собраться в школу» вручили около 200 портфелей

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Татарстане подвели итоги первой недели акции «Помоги собраться в школу», которая проходит в рамках Всероссийской программы «Единой России» «Собери ребенка в школу».

«За первую неделю проведения акции в общественную приемную партии обратились 811 человек. Детям вручено 77 портфелей. Еще 105 школьникам помогли муниципалитеты», – рассказала председатель общественного совета федерального партийного проекта в РТ «Новая школа», заместитель министра образования Татарстана Минзалия Закирова.

Также она отметила, что в рамках акции, которая продлится до 1 сентября, помощь получат дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети участников СВО, жители Белгородской области, семьи с детьми с новых российских территорий.

«Планируется, что в Татарстане помощь получат более 30 тысяч школьников. Около 2,5 тысячи портфелей региональное отделение „Единой России“ отправит в подшефные Татарстану города Лисичанск и Рубежное», — уточнила Минзалия Закирова.

Руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин добавил, что по всей стране организовано более 4 тысяч пунктов приёма школьных принадлежностей, спортивной формы и канцтоваров.

«На данный момент участниками акции уже стали свыше 55 тысяч детей, а всего планируется обеспечить порядка 200 тысяч. Самое пристальное внимание мы уделяем детям наших бойцов, которые сейчас нуждаются в дополнительной поддержке», — заявил Александр Сидякин.

Напомним, что ежегодная акция «Единой России» «Собери ребёнка в школу» проводится для детей из малообеспеченных и многодетных семей. С прошлого года в ней принимают участие и дети участников СВО. Кроме того, партийный десант совместно с родителями школьников проверяет готовность учебных заведений к началу учебного года. Они контролируют качество проведенных ремонтных работ, благоустройство территорий и состояние спортивных площадок.