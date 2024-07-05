В Татарстане с начала года почти 1 тыс. человек получили бесплатную юрпомощь

В рамках госпрограммы «Развитие юстиции в РТ» в республике оказывается бесплатная юридическая помощь. В первом полугодии 2024 года ее получили 996 татарстанцев. В основном за бесплатной юрпомощью обращались военнослужащие и члены их семей, инвалиды 1 и 2 группы, многодетные семьи. Об этом рассказал руководитель Госюридического бюро республики Марс Фаткуллин, чьи слова приводит пресс-служба Минюста Татарстана.

Чаще всего юридические консультации проводили по вопросам, связанными с трудовым, жилищным законодательствами, а также соцобеспечением. Сотрудники Госюрбюро составили более 150 документов правового характера, такие как исковые заявления и возражения в суды, заявления в контролирующие и правоохранительные органы.

Отметим, что бесплатную юридическую помощь оказывали и выездно. Таких выездов совершили около 30 раз в 1 полугодии текущего года. По итогу в разных муниципальных районах республики была оказана бесплатная юридическая помощь около 177 гражданам.

Обратиться за квалифицированной юридической помощью можно по адресу г. Казань, ул. Хади Такташа, дом 124, корпус 2., а также по телефонам 8 (843) 598-40-55; 8 (843) 598-40-46; 8 (843) 598-40-53.