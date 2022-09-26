В Татарстане за первое полугодие 2022 года энергопотребление выросло на 4,7%

В Республике Татарстан потребление электроэнергии за первое полугодие 2022 года увеличилось на 4,7% в годовом выражении. Об этом был сказано сегодня на заседании совета директоров АО «Сетевая компания», которое провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

При этом фактический объем потребления электроэнергии ОЭС Средней Волги в целом, включая и Татарстан, остался на уровне потребления аналогичного периода 2021 года и составил 55,4 млрд кВт⋅ч. При этом потребление электричества в республике «имеет наибольшую величину среди регионов».

За первое полугодие объем оказанных услуг по передаче электрической энергии потребителям Республики Татарстан составил 13 млрд 635,3 млн кВт⋅ч., что больше аналогичного периода прошлого года на 522,8 млн кВт⋅ч, то есть на 4%.

За шесть первых месяцев текущего года заключено 13 592 договора на технологическое присоединение потребителей, исполнено 11 929 договоров. Основная доля исполненных договоров приходится на льготную группу заявителей, включающую физических лиц и представителей малого бизнеса.

Объем освоенных в первом полугодии 2022 года капитальных вложений равняется 6 млрд 245 млн рублей без НДС. Существенный объем капитальных вложений оказался направлен на строительство и реконструкцию питающих центров высокого напряжения, реконструкцию и строительство распределительных сетей классом напряжения 0,4–6(10) кВ, строительство и реконструкцию высоковольтных линий электропередачи.

В рамках плана капитального строительства на 2022 год воплощаются в жизнь такие крупные, социально и экономически значимые проекты как реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ подстанции 500 кВ Бугульма, подстанции 220 кВ Тойма-2, подстанции 110 кВ Азино и подстанции 110 кВ Водозабор.

Кроме того, совет директоров Сетевой компании отметил продолжение динамики снижения как аварийных, так и плановых отключений. По аварийным отключениям средняя продолжительность отключений (SAIDI) за последние три года уменьшилась на 60%, средняя частота отключений (SAIFI) — на 50%. По плановым отключениям средняя продолжительность отключений (SAIDI) за три года снизилась на 21%, средняя частота отключений (SAIFI) — на 18%.