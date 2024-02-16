В Татарстане за одну операцию заменили клапан сердца на протез и удалили рак кишечника

В Татарстане за одну операцию спасли женщину от двух тяжелейших заболеваний сердца и кишечника. Историю пациентки рассказали в пресс-службе Республиканского клинического онкологического диспансера.

Фото: Пресс-служба РКОД

17 января 68-летную женщину на скорой помощи привезли в приемное отделение РКБ с острым инфарктом миокарда. Пациентку в экстренном порядке взяли в операционную и поставили стент, чтобы расширить огибающую ветвь коронарной артерии. Во время операции медики обнаружили значительные сужения и других артерий. У пациентки к тому же был врожденный порок сердца – у нее двухстворчатый аортальный клапан, тогда как нормальный должен быть трехстворчатым.

Из-за этой патологии, которая осложнялась сильным сужением устья аорты, а большое отложение кальция нарушало работу ее клапана, женщину было решено направить к кардиохирургам МКДЦ.

Чтобы тромб не закупорил поставленный стент, женщине назначили кроворазжижающие препараты, и спасенную от инфаркта пациентку выписали на амбулаторное лечение с направлением в Межрегиональный клинико-диагностический центр.

Фото: Пресс-служба РКОД

Однако в РКОД сетовали, что беда не приходит одна, и на фоне приема кроверазжижающих у женщины появилась кровь в кале. Из-за настораживающих симптомов она обратилась в 12-ую городскую больницу Казани, там ей провели гастроскопию и колоноскопию. Медики обнаружили язвы в желудке и раковую опухоль в толстой кишке, которая кровоточила и сужала просвет кишечника наполовину.

Через четыре дня женщину выписали с рекомендацией обратиться в Онкодиспансер.

«Итак, что мы имеем? Во-первых, два конкурирующих заболевания, каждое из которых в отдельности и оба вместе, в любую минуту могут привести к смерти пациента. Во-вторых, отсутствие четкого понимания, что с такими пациентами нужно делать – из РКБ женщина выписана с рекомендацией обратиться в МКДЦ, но не попав в МКДЦ из-за развившегося кровотечения из кишечника, она попадает в 12-ую городскую больницу, откуда выписывается с рекомендациями обратиться в РКОД. Получился замкнутый круг, вырваться из которого получилось благодаря командным усилиям врачей МКДЦ и онкодиспансера», – рассказали в больнице.

Пациентку осмотрели вместе заведующий первым кардиохирургическим отделением МКДЦ Артур Закирьянов и заместитель главного врача по медицинской части РКОД, хирург-онколог Александр Киршин. Врачи приняли решение оперировать вместе.

Фото: Пресс-служба РКОД

Первым этапом бригада кардиохирургов под руководством Артура Закирьянова провела операцию на открытом сердце. Пациентку подключили к аппарату искусственного кровообращения, а ее сердце охладили специальным раствором. Команда заменила аортальный клапан на биологический протез, восстановила кровоток в двух артериях сердца, обойдя места их сужения, создавая «шунт» – запасной сосуд в обход заблокированных для кровотока участков коронарных артерий.

После женщину отключили от аппарата искусственного кровообращения и нормализовали свертываемость крови. Затем к работе приступила команда хирургов РКОД, которой руководил Александр Киршин. Они через несколько небольших проколов удалили левую половину толстой кишки вместе с опухолью и соединили части кишечника, обеспечивая его проходимость.

Фото: Пресс-служба РКОД

После сложнейшей операции, которая прошла пять дней назад, пациентка чувствует себя хорошо.

«За одно оперативное вмешательство, благодаря усилиям огромной команды, состоящей из кардиохирургов, хирургов-онкологов, перфузиологов, анестезиологов, реаниматологов и операционных сестер, удалось спасти жизнь человека, избавив его сразу от нескольких жизнеугрожающих состояний. Данный случай демонстрирует высокий уровень развития системы здравоохранения в республике, слаженность работы сразу нескольких медицинских учреждений, которые способны решать самые сложные задачи, возникающие перед врачами и пациентами», – подчеркнули в РКОД.