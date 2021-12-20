В Татарстане за незаконную рубку елей перед Новым годом ждут штрафы до 300 тыс. рублей

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Ель» в Татарстане для предотвращения незаконной вырубки хвойных деревьев организованы патрули. Нарушителям грозят высокие штрафы, напоминает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Операцию «Ель» ведомство проводит в период с 20 по 31 декабря, в это время организовано систематическое патрулирование лесных участков. Незаконная рубка, повреждение или самовольное выкапывание деревьев в лесах влекут за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей.

«Нарушитель должен будет возместить вред, нанесенный лесам, который зависит от породы срубленного дерева и места его произрастания», — подчеркнули в министерстве.

Обо всех фактах нарушения лесного законодательства жители Татарстана могут сообщать на прямой номер лесной охраны 8 (800) 100-94-00, а также по номеру региональной диспетчерской службы ГБУ РТ «Лесопожарный центр» — 8 (843) 221-37-95.

При этом люди могут свободно собирать в лесах валежник для собственных нужд. Это сухие ветви или стволы деревьев, которые упали на землю в результате воздействия на них штормов, буреломов или снегопадов, но не являющиеся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ. Валежник можно собирать только ручным способом, с применением топоров и ручных пил.