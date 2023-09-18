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В Татарстане за незаконную добычу известняка с бизнесмена взыскали 33 млн рублей
В Рыбно-Слободском районном суде РТ рассмотрели иск прокуратуры Вахитовского района о взыскании с бизнесмена средств в доход государства, полученных посредством незаконной предпринимательской деятельности, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Выяснилось, с января по ноябрь 2012 года 56-летний руководитель фирмы организовал незаконную добычу и переработку известняка на террнитории Ашитского месторождения, а затем, через аффилированные фирмы, сбывал продукцию в виде щебня, после чего легализовывал вырученные средства.
За незаконное предпринимательство и легализацию преступных доходов бизнесмена осудили к 1,5 годам колонии, со штрафом в размере 300 тысяч рублей в доход государства.
По итогам проверки прокуратура обратилась с иском к осужденному о признании ничтожными договоры поставки щебня и взыскании с него 33 млн рублей.
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