В Татарстане за неделю выросла стоимость «борщевого набора»

В Татарстане за прошедшую неделю с 28 ноября по 5 декабря выросла стоимость продуктов из так называемого «борщевого набора». Данные об этом опубликовал Татарстанстат.

Так, картофель подорожал почти на 4% – до 26,5 рубля за килограмм, капуста на 2,5% – до 17 рублей за килограмм, морковь на 5% – до 26 рублей за килограмм, лук на 4% – до 27 рублей за килограмм, а свекла на 2,5% – до 27 рублей за килограмм.

Подорожание коснулось и других овощей, а также яблок. Огурцы за прошедшую неделю выросли в цене сразу на 14% – до 130 рублей за килограмм, стоимость помидоров увеличилась на 4% – до 119 рублей за килограмм, а яблоки подорожали на 4,5% – до 84 рублей за килограмм.

При этом за указанный срок подешевели говядина и рис. Говядина подешевела почти на 1% – до 482 рублей за килограмм, а стоимость килограмма риса снизилась на 1,3% – до 90 рублей за килограмм.