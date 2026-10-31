В Татарстане за неделю подорожали помидоры и яйца, но подешевели огурцы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За период с 19 по 26 октября в Татарстане ощутимо подорожали помидоры и куриные яйца. Это следует из данных Татарстанстата.

В частности, помидоры в республике стали дороже на 4,84%, увеличившись в цене с 149,96 до 157,17 рубля за килограмм. Десяток яиц подорожал на 2,24% – с 89,19 до 91,26 рубля.

Кроме помидоров, среди овощей наиболее сильно выросли в цене картофель – на 1,52%, с 41,86 до 42,49 рубля за килограмм, и лук репчатый – на 1,51%, с 44,27 до 44,96 рубля за килограмм. Свекла стала дороже на 0,34% – ее стоимость увеличилась на 0,38% – с 34,55 до 34,68 рубля за килограмм.

Из остальных продуктов борщевого набора подешевели капуста белокочанная свежая (на 0,66%, с 32,88 до 32,65 рубля за килограмм) и морковь (на 0,62%, с 35,65 до 35,06 рубля за килограмм). Огурцы и вовсе стали дешевле на 0,99% – их цена снизилась с 98,74 до 97,85 рубля за килограмм.

Вместе с тем заметно подорожали рыба мороженая неразделанная (на 1,74%, с 364,50 до 371,16 рубля за килограмм) и колбаса вареная (на 1,41%, с 525,42 до 532,66 рубля за килограмм).

Выросли в цене многие продукты для детского питания: консервы овощные – на 1,73%, с 729,76 до 742,59 рубля за килограмм, смеси сухие молочные – на 1,59%, с 1216,48 до 1236,40 рубля за килограмм, и консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 1,01%, с 578,33 до 584,96 рубля за килограмм.

Рис шлифованный оказался единственной заметно подорожавшей крупой – его стоимость увеличилась на 1,15%, с 80,88 до 81,96 рубля за килограмм.

Не последовали общему для детского питания тренду консервы мясные, которые подешевели на 1,57% – с 1220,78 до 1201,41 рубля за килограмм.

Помимо упомянутых выше продуктов, более чем на 1% (1,67%) подешевело только масло подсолнечное (с 143,40 до 141,02 рубля за литр).