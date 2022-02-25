В Татарстане за неделю подешевели колбасы и крупы

Татарстанстат опубликовал данные о продуктах, подорожавших и подешевевших в республике в период с 11 по 18 февраля.

Так, средняя цена за киллограмм овощей и фруктов за неделю увеличилась на 2%. Средняя стоимость говядины, баранины и свинины за указанный период осталась неизменной, а колбасные изделия подешевели на 1,5%. Положительная динамика наблюдается и у круп – за неделю они сбросили 0,4% стоимости, а также у хлебобулочных изделий, которые подешевели на 0,1%

Цены на замороженную рыбу за неделю выросли на 0,9% за киллограмм, а на консервы для детского питания — на 2,2%. Молочная и кисломолочная продукцая прибавила в стоимости 1,5%, а чай, сладкая продукция и сахарный песок – 0,8%

Куриные яйца выросли в цене на 0,8% за десяток, а куриное мясо подешевло на 0,2%. Помимо этого, выросла средняя цена соли – 0,3%, стоимость макаронных изделий и вермишели же осталась неизменной.