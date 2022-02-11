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Экономика
11 февраля 2022  21:10
Александр Хевронин

В Татарстане за неделю подешевели яйца и куриное мясо

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В Татарстанстате проанализировали данные за период с 28 января по 4 февраля и выяснили, какие продукты подорожали и подешевели. 

Так, средняя цена за 1 кг мяса курицы уменьшилась на 1%, а за десяток яйц – на 0,8%. Средняя стоимость колбасных изделий за это же время осталась неизменной, а консервы для детского питания (мясные, овощные и фруктовые) подешевели на 0,8%. Положительная динамика наблюдается и у круп – за неделю они сбросили 0,1% стоимости. Также цена упала на соль (0,7%).

Цены на говядину, баранину и свинину за указанный период увеличились в среднем на 0,4%, на молочную и кисломолочную продукцию – 0,4%, а на фрукты и овощи – 0,6%.

Макаронные изделия и вермишель выросли в цене на 1,1%, а чай, сладкая продукция и сахарный песок – на 1%. Помимо этого выросла средняя цена на замороженную рыбу – 0,4% и хлеб с мукой – 0,1%.

 

#Татарстан #цены на продукты #татарстанстат
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