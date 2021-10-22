В Татарстане за неделю подешевели некоторые овощи и подорожало мясо

Осенний сбор урожая отразился на средних потребительских ценах на некоторые виды продуктов в Татарстане, в том числе и на ценах на овощи. Это следует из данных Татарстанстата.

За неделю с 11 по 18 октября на 2% подешевел репчатый лук — средняя цена за килограмм составила 29,9 рубля. Снизилась стоимость килограмма моркови, ее можно приобрести за 34,7 рубля вместо 35 рублей неделей ранее. Доступнее на 44 копейки стали яблоки. Цена за килограмм белокочанной капусты осталась прежней — 36,7 рубля.

Подешевело пшено, на 36 копеек, стала дешевле и гречка — на 19. Снижение цен наблюдалось на подсолнечное масло и маргарин — на 49 и 32 копейки соответственно.

Снизились цены на черный байховый чай (в среднем на 1,9 рубля за килограмм), на овощные консервы для детского питания (на 1,9 рубля), на полукопченую колбасу (3,5 рубля) и на ряд других продуктов питания.

Больше всего за неделю подорожали яйца — почти на 5 рублей, до 67,2 рубля за десяток штук, картофель — на 1,9 рубля, до 37,9 рубля за килограмм, а также сосиски и сардельки — на 7,6 рубля, до 343,7 рубля за килограмм.

Кроме того, подорожали говядина — на 3,1 рубля, свинина — на 2,2 рубля, баранина — на 2,4 рубля и куры — на 2,7 рубля.

Инфографика предоставлена Татарстанстатом

По данным Минсельхоза РФ, с 2020 года животноводческие и мясоперерабатывающие предприятия работают в условиях значительного повышения издержек из-за удорожания кормовых добавок, электроэнергии, транспортных услуг, упаковки, оболочки и других составляющих себестоимости.

Для стабилизации цен на рынке мяса и мясной продукции Правительство РФ приняло комплекс мер. В текущем году была введена плавающая экспортная пошлина на зерно, на год продлен импорт основной кормовой составляющей — сои и соевого шрота. Помимо этого, животноводам доступны льготные короткие кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства.

Животноводческие предприятия страны в 2021 году могут рассчитывать на дополнительные 10 млрд рублей субсидий на компенсацию части затрат на закупку кормов. Начиная с 2022 года распределение средств господдержки будет осуществляться с акцентом на эту подотрасль сельского хозяйства, что позволит нарастить объемы производства мяса и избежать ценовых колебаний, отмечают в профильном ведомстве.