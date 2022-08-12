В Татарстане за неделю подешевели морковь и огурцы

В Татарстане наблюдается снижение цен на ряд продовольственных товаров. Такие данные за период с 1 по 8 августа этого года опубликовал Татарстанстат.

Больше всего за указанный период подешевела морковь – на 12%. Ее стоимость за указанный период снизилась с 52 до 46 рублей за килограмм. Огурцы подешевели на 7% – с 74 до 69 рублей за килограмм, а цена килограмма капусты и картофеля упала на 6% – до 25 и 36 рублей.

Бананы и помидоры за это время подешевели на 4% и теперь стоят 79 и 89 рублей за килограмм соответственно, а цена на яблоки снизилась на 2% – до 113 рублей за один килограмм. Кроме того, на 1% упали в цене гречка и рис – до 110 и 98 рублей за килограмм соответственно.

Также, на 1% подешевел десяток куриных яиц – до 60 рублей, молоко – 61,5 рублей за литр и ржаной хлеб – до 60 рублей за килограмм.