В Татарстане за неделю подешевели капуста, лук и помидоры

За прошедшую неделю, с 15 по 22 апреля, в Татарстане снизились цены на ряд продовольственных товаров. Такие данные приводитТатарстанстат.

Больше всего снизились цены на капусту. За указанный период она подешевела на 12% – с 93 до 83 рублей за килограмм. Кроме того, на 5% уменьшилась цена на свежие помидоры – с 196 до 187 рублей за килограмм.

Репчатый лук за указанный период подешевел на 1,5 рубля и теперь стоит 53 рубля за килограмм. Также на один рубль снизилась стоимость картофеля и бананов – до 99 и 104 рублей соответственно. Свинина подешевела на 1,2% – до 284 рублей за килограмм.

Морковь же, наоборот, подорожала сильнее всего – на 3,6% – до 68 рублей за килограмм. Также наблюдается рост цен на сливочное масло – на 2,5% – до 668 рублей за килограмм, на пшено (2,4% – до 49 рублей за килограмм) и гречку (1,7% – до 117 рублей за килограмм).

На 1,5% подорожали макароны – до 73 рублей за килограмм и на 1,7% – свекла – до 70 рублей за килограмм. Алкоголь за это же время подешевел на 1,3% – до 595 рублей за литр.