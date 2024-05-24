В Татарстане за неделю на 37% выросло число ОРВИ и гриппа из-за похолодания

Из-за похолодания татарстанцы на прошлой неделе чаще болели ОРВИ и гриппом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За двадцатую неделю в республике зарегистрировано суммарно 8 408 случаев гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Это несколько выше уровня предыдущей недели на 37%. Погодные условия благоприятствовали тому, чтобы распространялись ОРВИ», – отметила санитарный врач.

Если сравнивать число заболевших за неделю с прошлым годом, то количество заболевших не изменилось.

Грипп в структуре ОРВИ занимает всего 4%. Специалисты Роспотребнадзора, обследуя заболевших, выделили 17 вирусов гриппа из общего числа.

«За неделю зарегистрировано 210 случаев новой коронавирусной инфекции, это ниже заболеваемости прошлой недели на 10%. Всего суммарно за весь период 2024 года зарегистрировано 10 275 случаев, и это в 1,2 раза ниже аналогичного периода прошлого года», – отметила Любовь Авдонина.

Представитель ведомства отметила, что Covid-19 по-прежнему чаще всего протекает как ОРВИ. В большинстве случаев татарстанцы заражаются «Омикроном», подытожила санитарный врач.