В Татарстане за неделю десять человек пострадали от отравления газом

В разных городах Татарстана за последнюю неделю зафиксирована серия случаев отравления угарным газом. Пострадали десять человек, среди них трое детей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Жилинспекции РТ. Во всех случаях специалисты отмечают одну и ту же причину – отсутствие обратной тяги.

В Альметьевске в больницу доставили пятерых жителей: мужчину 1971 года рождения, женщину 1977 года рождения, молодого человека 1998 года рождения, девушку 2001 года рождения и ребенка, родившегося в 2023 году. Примечательно, что техобслуживание в доме №15 на улице Дружбы проводилось меньше месяца назад. Однако проверка квартиры пострадавших показала: тяги в дымоходе нет.

В Бугульме трое пострадавших – мужчина 1973 года рождения и двое детей 2012 и 2014 годов рождения – от госпитализации отказались. Дом на улице Комсомольской, 12 также проходил техобслуживание менее полугода назад. Лишь после происшествия выяснилось, что при закрытых окнах обратная тяга в дымоходе и вентканале.

Еще один инцидент произошел в Казани, в доме №10 по Мамадышскому тракту. Пожилые жильцы – мужчина 1943 года рождения и женщина 1947 года рождения – были госпитализированы. Причины их ухудшения самочувствия пока уточняются: попасть в квартиру для обследования специалисты не смогли.

В другом казанском доме – на улице Жуковского, 12 – проблемы с тягой обнаружили во время планового техобслуживания. Газовики отключили спаренный стояк, обслуживающий четыре квартиры. Подачу газа восстановят только после того, как управляющая компания предоставит акт проверки дымоходов.