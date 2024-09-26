Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане за неделю больше 14 тысяч человек заболели ОРВИ, из них семеро – гриппом
За неделю острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболело 14 тысяч татарстанцев, и число заболевших растет с каждым днем. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«За неделю зарегистрировано 14 260 случаев ОРВИ и гриппа, из них семеро – гриппом. Гриппа пока немного, это говорит о том, что мы в начале эпидемического сезона», – отметила санитарный врач.
По словам спикера, уровень заболеваемости вырос на 19% по сравнению с прошлой неделей. Этот рост продолжается уже восемь недель подряд. Среди ОРВИ наиболее распространенным является коронавирус, на втором месте – риновирус.
«Ситуация для данного времени года характерная, обычная. Если мы посмотрим на аналогичную неделю прошлого года, то сегодня заболеваемость ниже почти на 15%. Сезон начался, и он пока идет без особенностей», – заключила Любовь Авдонина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»