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Общество 26 сентября 2024 12:28

В Татарстане за неделю больше 14 тысяч человек заболели ОРВИ, из них семеро – гриппом

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За неделю острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболело 14 тысяч татарстанцев, и число заболевших растет с каждым днем. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За неделю зарегистрировано 14 260 случаев ОРВИ и гриппа, из них семеро – гриппом. Гриппа пока немного, это говорит о том, что мы в начале эпидемического сезона», – отметила санитарный врач.

По словам спикера, уровень заболеваемости вырос на 19% по сравнению с прошлой неделей. Этот рост продолжается уже восемь недель подряд. Среди ОРВИ наиболее распространенным является коронавирус, на втором месте – риновирус.

«Ситуация для данного времени года характерная, обычная. Если мы посмотрим на аналогичную неделю прошлого года, то сегодня заболеваемость ниже почти на 15%. Сезон начался, и он пока идет без особенностей», – заключила Любовь Авдонина.

#Здоровье #управление роспотребнадзора по рт
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