В Татарстане за неделю аварийная служба шесть раз отключала газ из-за ЧП

На этой неделе в Татарстане аварийная газовая служба отключала газ шесть раз. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Жилинспекции Татарстана.

В Альметьевске отключение произошло из-за запаха газа в квартире одного из домов на улице Ленина. Причина устанавливается.

Еще пять случаев произошли в Казани.

В одном из домов на улице Красикова причиной отключения газа стала негерметичность соединения на стояке. При этом техобслуживание, по данным «Казаньгоргаза», проводилось 14 февраля. В один из домов на улице Четаева сотрудники аварийной службы приехали по сообщению о запахе газа.

«По двум адресам ликвидировали последствия непрофессионализма по установке газового оборудования: вода попала в газопровод. Виновные в ЧП в домах на улицах Ленинградской и Полевой устанавливаются. Им предъявят счет за устранение последствий», – сообщили агентству в пресс-службе Жилинспекции Татарстана.

В один из домов на улице Батыршина аварийная служба приехала по причине негерметичности дымоходов. Во всех случаях после проверки квартир газоснабжение восстановлено.

Инспекция выясняет обстоятельства инцидентов, а также проверяет исполнение обязательств со стороны управляющих компаний и газовой службы.