В Татарстане за минувший месяц приставы взыскали 34,3 млн рублей по штрафам ГИБДД

За июль этого года приставы Татарстана взыскали с должников, которые не оплачивают штрафы ГИБДД, 34,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Приставы применяют различные меры к должникам: начиная с ареста банковских счетов и вплоть до ареста и изъятия личного имущества.

Как показывает практика, самым эффективным инструментов является изъятие автомобилей должников.

Многие владельцы оплачивают штрафы, когда судебные приставы уже приступают к процессу ареста.

Так, во время одного из совместных рейдов с автоинспекторами в Казани, было остановлено 7 должников.

Пятеро автолюбителей оплатили долги на месте на общую сумму 136 000 рублей. Среди них оказался владелец «Лады», который одномоментно оплатил 51 000 рублей – лишь бы не лишиться своего авто.

У двоих изъять транспортные средства все-таки пришлось. Оплачивать на месте они не стали. Так, автовладелец Hyundai, житель Казани, лишился свой иномарки за штрафы ГИБДД на сумму 495 500 рублей.