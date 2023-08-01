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В Татарстане за минувший месяц приставы взыскали 34,3 млн рублей по штрафам ГИБДД
За июль этого года приставы Татарстана взыскали с должников, которые не оплачивают штрафы ГИБДД, 34,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Приставы применяют различные меры к должникам: начиная с ареста банковских счетов и вплоть до ареста и изъятия личного имущества.
Как показывает практика, самым эффективным инструментов является изъятие автомобилей должников.
Многие владельцы оплачивают штрафы, когда судебные приставы уже приступают к процессу ареста.
Так, во время одного из совместных рейдов с автоинспекторами в Казани, было остановлено 7 должников.
Пятеро автолюбителей оплатили долги на месте на общую сумму 136 000 рублей. Среди них оказался владелец «Лады», который одномоментно оплатил 51 000 рублей – лишь бы не лишиться своего авто.
У двоих изъять транспортные средства все-таки пришлось. Оплачивать на месте они не стали. Так, автовладелец Hyundai, житель Казани, лишился свой иномарки за штрафы ГИБДД на сумму 495 500 рублей.
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