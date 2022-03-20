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Здоровье
20 марта 2022  13:30

В Татарстане за минувшие сутки коронавирусом заболели 369 человек

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За минувшие сутки в Татарстане выявили 369 человек, заболевших коронавирусом, из которых 30 человек госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

Уточняется, что среди заболевших 94 ребенка. 

Больше всего случаев Covid-19 выявили в Казани — 94, Набережных Челнах — 27, а также в Нижнекамском районе — 21 и Бугульминском — 20.

На 20 марта в республике зарегистрировано 134 059 случаев Covid-19 с начала пандемии, за весь период выздоровели 119 568 человек, в том числе 529 за минувшие сутки.

#коронавирус #статистика
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