В Татарстане за последний месяц вырос спрос на сотрудников складов и автосервисов

Активность работодателей на рынке труда Татарстана сейчас на 9% ниже, чем в аналогичные периоды 2017—2019 годы. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.ru.

«Число вакансий в сфере услуг в Татарстане за месяц выросло на 9%. На это повлияло сезонное увеличение спроса за счет автосервисов. Складские комплексы за прошедший месяц также нарастили подбор персонала на 12%», – сказано в сообщении.

Количество вакансий по сравнению с сентябрем остается стабильным в сфере здравоохранения, поскольку сказывается сезонный всплеск заболеваемости. Такая же ситуация наблюдается в сфере ретейла и снабжения. Компании отрасли находятся в поисках новых путей импорта, в том числе и на азиатских рынках.

В промышленности, строительстве и сфере грузоперевозок спрос на персонал снизился незначительно, отрасли оценивают последствия мобилизации.

Сейчас наблюдается сокращение числа резюме с предложением рабочей силы, поскольку многие сотрудники отказываются от смены работодателей. Работодатели в свою очередь не торопятся сокращать численность персонала, поскольку понимают, что люди — главный ресурс. Такое понимание пришло к ним с начала пандемии.