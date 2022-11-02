В Татарстане за месяц средняя зарплата водителей выросла на 5 тысяч

Работодатели Татарстана сегодня предлагают более 1,2 тыс. вакансий водителям. За октябрь спрос на водителей в регионе вырос на 52% по сравнению с сентябрем, а зарплатные предложения – на 5 тысяч, сообщает пресс-служба hh.ru.

«На одну вакансию водителя приходится в среднем 2,2 активных резюме, что говорит о дефиците кадров. Низкий уровень профессиональной конкуренции наблюдается во всех регионах Поволжья», - сказано в сообщении.

Средняя заработная плата, которую предлагали работодатели водителям в октябре в Татарстане, составила 60,2 тыс. руб., что на 5,2 тыс. руб. больше, чем в сентябре. Уровень предлагаемых зарплат зависит от стажа. Так, соискателям без опыта работы предлагают 57,4 тыс. рублей, а со стажем от трех лет – 76 тыс. рублей.