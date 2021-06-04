В Татарстане за месяц пересчитают степных сурков

В течение месяца, с 24 мая по 24 июня, на территории охотничьих угодий и государственных природных зоологических заказников регионального значения Татарстана проводится учет численности степных сурков. Об этом сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

«На территории республики обитает один вид сурка — степной (байбак). Основная территория его местообитания находится на юго-востоке. Самые большие колонии сурков встречаются в Азнакаевском и Лениногорском районах. Также имеются исторические колонии в Буинском районе. Там образованы памятники природы регионального значения „Ново-Тинчалинская сурковая колония“ и „Утинская сурковая колония“», — рассказали в комитете.

По итогам учета, проведенного в прошлом году, численность популяции сурка составила 17 тыс. особей. Анализ учетных данных показал, что за последние десять лет сурков в республике стало больше на 38%.

В соответствии с Указом Президента РТ Рустама Минниханова во всех охотничьих угодьях республики вплоть до 2022 года запрещена любительская и спортивная охота на сурка.