В Татарстане за месяц число вакансий выросло на 6%

В Татарстане прирост вакансий в августе составил 6% по сравнению с июлем. Такие данные приводит сегодня пресс-служба сервиса HeadHunter.

«По сравнению с предыдущим месяцем спрос на персонал в регионах Приволжского федерального округа вырос на 7,4%. Лидерами по приросту количества предложений о работе стали Удмуртия, Мордовия, Самарская и Нижегородская области, а также Чувашия», — отмечают аналитики сервиса.

Сильнее всего увеличение числа вакансий в Татарстане заметно в таких областях, как научно-производственная и медико-фармацевтическая сферы, индустрия красоты и фитнеса, а также сфера закупок.

Наиболее скромный месячный прирост по предложениям о работе продемонстрировали Пензенская область, Башкортостан, Пермский край и Кировская область.