В Татарстане за месяц брак заключили более 1,5 тысячи пар

За февраль Росстат зафиксировал в Татарстане 1 516 браков. Это число на на 13,5% больше показателя по бракам за февраль 2021 года.

Статистическое ведомство подсчитало, что количество разводов в республике сократилось с 1 080 до 1 013. То есть разводов в РТ стало меньше на 6,2%.

Ранее в Татарстане перестали принимать заявления на развод в МФЦ. Теперь для этого требуется идти в отделения Управления ЗАГС. В ведомстве объяснили, что услуга не пользовалась популярностью.

В 2021 году Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. По ним Правительство должно разработать и утвердить концепцию развития дополнительного образования. Обратил внимание глава государства и на детские экскурсии, в том числе по историко-культурной и патриотической тематике.