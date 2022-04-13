В Татарстане за месяц более 240 млн закупок совершено у отечественных производителей. Об этом сообщил председатель Государственного комитета РТ по закупкам Руслан Сабиров на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Начиная с 14 марта 242 млн закупок в Татарстане было осуществлено исключительно с отечественными производителями», – заявил докладчик.

Сабиров отметил ежегодный рост объемов товаров и услуг, закупаемых на конкурсной основе. По его словам, в прошлом году было заключено 77 тыс. госконтрактов на общую 180,5 млрд рублей, не считая закупки малого объема.

«В прошлом году система закупок Татарстана представляла собой более 7,5 тыс. государственных и муниципальных заказчиков и свыше 23 тыс. поставщиков», – подчеркнул он.

Руководитель ведомства также рассказал о результатах реализуемого в 2021 году пилотного проекта по выборочному мониторингу поставляемой продукции. В частности, по контрактам, связанным с поставками пищевой продукции для государственных и муниципальных нужд и с поставкой картриджей.

«Половина из восьми проверенных контрактов по поставке картриджей осуществлялась с нарушениями – были поставлены некачественные картриджи. По поставкам питания тоже были допущены нарушения», – заметил он.