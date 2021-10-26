За три месяца средняя сумма потребительского кредита в Татарстане снизилась на 11%

В третьем квартале 2021 года средний размер потребительского кредита в Татарстане составил 236,8 тыс. рублей — в прошлом квартале эта сумма составляла 266,2 тыс. рублей. Таким образом, средняя сумма потребкредита в республике за последние три месяца сократилась на 11%, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным НБКИ, по стране средний размер потребкредита, выданного российскими банками в этот период, вырос на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 270,9 тыс. рублей, При этом по сравнению со вторым кварталом средний чек снизился на 3,7%.

Снижение среднего размера потребкредита по сравнению с предыдущим кварталом было отмечено в большинстве регионов России. Самое существенное снижение наряду с Татарстаном продемонстрировали Башкирия (-9%) и Нижегородская область (-8,9%). В некоторых регионах, например в Алтайском крае и Ростовской области, этот показатель вырос на 1,1%. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер потребкредита снизился на 1,8% и 5,2%.

«Последний год средний чек потребительского кредита рос постоянно, а пик этого роста пришелся на 2-й квартал 2021 года. Однако затем данный показатель впервые за год немного снизился, позволяя говорить о некоторой его стабилизации. При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Особенно это заметно для крупных кредитов с суммой более 300 тысяч рублей», — цитирует пресс-служба директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

По его словам, такие потребкредиты выдаются только тем гражданам, значение ПКР которых находятся на достаточно высоком уровне — 650 баллов и более.

В свою очередь, профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета Игорь Кох сообщил ИА «Татар-информ», что снижение среднего размера суммы потребительского кредита может быть вызвано двумя причинами — снижением доходов населения и более осторожным отношением банков к выдаче необеспеченных кредитов.

«Можно предположить, что, во-первых, имеет место снижение доходов у населения и люди начинают быть экономнее в тратах, в том числе в покупках в кредит. Во-вторых, Центробанк проводит более жесткую политику по отношению к кредитованию закредитованных должников. Банки становятся осторожнее в отношении необеспеченных потребительских кредитов и менее охотно выдают новые кредиты уже закредитованным гражданам», — отметил эксперт.