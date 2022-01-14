В Татарстане за год зарегистрировано более 18 тыс. договоров долевого строительства

В Татарстане за прошлый год было заключено свыше 18 тыс. договоров долевого строительства. Об этом сообщил руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров на заседании коллегии.

«После бума долевого участия в 2020-м в прошлом году рынок долевого строительства стабилизировался. В целом за 2021 год зарегистрировано более 18 тыс. договоров, что несколько ниже ранее имевшихся показателей», – рассказал докладчик.

Зяббаров заметил, что результаты регистрации ипотеки также в целом сопоставимы с аналогичными данными 2020 года. Всего в прошлом году зарегистрировано 117 748 ипотек. Более половины из них приходится на жилищную сферу – 60 803. Кроме того, зарегистрировано 7,7 тыс. льготных и 899 сельских ипотек.

«Важным достижением прошлого года является внедренный управлением сервис “Ипотека за 24 часа”», – подчеркнул он.

Руководитель управления уточнил, что с сентября 2021 года любое онлайн-обращение за регистрацией ипотеки, договора долевого участия с использованием кредитных средств, покупки гражданином квартиры или дома с ипотекой, поданное в управление через электронные банковские сервисы, полностью обрабатывается до итоговых документов всего за один рабочий день.

«На данный момент 77% электронных ипотек уже регистрируются за сутки. Всего с помощью данного сервиса совершено около 8 тыс. действий», – заключил он.