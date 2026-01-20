В Татарстане за год зарегистрировано 278 новых некоммерческих организаций

В прошлом году Управление Минюста РФ по РТ рассмотрело более 2,3 тыс. заявлений о государственной регистрации некоммерческих организаций. Всего в Татарстане было зарегистрировано 278 новых НКО. Об этом сообщил начальник ведомства Максим Скирда на совместном заседании Управления Министерства юстиции РФ по РТ и коллегии Министерства юстиции РТ.

«Чаще всего жители республики создают организации для оказания различных услуг. То есть это автономные некоммерческие организации, на втором месте – фонды», – рассказал он.

Скирда отметил, что было отказано в регистрации 30 некоммерческим организациям. Эти решения в судебном и внесудебном порядке не обжаловались.

На сегодня в Татарстане зарегистрировано свыше 6,2 тыс. НКО. По количеству зарегистрированных некоммерческих организаций республика занимает ведущее место в Приволжском федеральном округе, подчеркнул начальник управления.

«В современных общественно-политических условиях перед органами юстиции стоит задача – сделать всё для удобства работы добросовестных НКО. То есть модернизировать цифровые сервисы, упростить административное регулирование», – заключил Скирда.