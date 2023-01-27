За год заболеваемость коров лейкозом снизилась в Татарстане почти на 2%

В Татарстане к концу прошлого года заболеваемость крупного рогатого скота лейкозом составила 3,3%. По сравнению с 2021 годом инфицированность снизилась на 1,9%. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на заседании коллегии.

«Несмотря на снижение зараженности скота вирусом лейкоза в целом по республике, ряду районов необходимо пересмотреть свое отношение к этому заболеванию. Так, уровень инфицированности скота в Лениногорском районе составил 21%, в Новошешминском – 19,5%, в Черемшанском – 14,7%, в Лаишевском – 14,6%, в Камско-Устьинском – 14%, в Спасском – 13,7%», – сказал докладчик.

Хисамутдинов также привел положительные примеры по работе с лейкозом в муниципалитетах. В частности, менее одного процента инфицированности имеют Тукаевский, Балтасинский, Елабужский, Сабинский, Кукморский, Атнинский, Сармановский, Тюлячинский и Арский районы. «В течение года им удалось удержать практически нулевые показатели выявления положительных животных и не допустить роста инфицированности поголовья», – подчеркнул он.

Всего в прошлом году после исследований было зафиксировано 46 новых неблагополучных пунктов по лейкозу в 17 районах республики. После оздоровления стада ограничения были сняты с 23 неблагополучных пунктов в 17 районах, отметил начальник управления.

«Работу по оздоровлению неблагополучных по лейкозу пунктов нужно усилить. Животноводство республики имеет молочное направление. Поэтому вопрос оздоровления напрямую связан с качеством получаемой продукции и ее востребованностью на молочном рынке», – заключил он.