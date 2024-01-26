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В Татарстане за год выявлено четыре вспышки сальмонеллеза с 37 заболевшими
В Татарстане в прошлом году было выявлено четыре вспышки сальмонеллеза. В общей сложности заболели 37 человек, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
«Три очага связаны с употреблением недоброкачественной пищевой продукции из-за того, что больные сотрудники допустили нарушения санитарных требований и не соблюдали правила личной гигиены», – рассказала докладчик на заседании коллегии ГУВ Кабинета Министров РТ и Управления Россельхознадзора по РТ.
Патяшина подчеркнула, что для сальмонеллеза характерны вспышки с большим количеством пострадавших. «За исключением пандемийного периода в республике ежегодно регистрируется до 900 случаев сальмонеллеза. И хотя заболеваемость не превышает средний многолетний уровень, каждый год видим групповые очаги, связанные с предприятиями общественного питания», – отметила она.
По словам руководителя управления, основным фактором передачи остается птицеводческая продукция. В прошлом году сальмонеллы были выявлены во время проверок в 10 пробах мяса птицы и полуфабрикатах, из которых 70% – ввезенная продукция. Кроме того, бактерии были обнаружены и в продукции республиканских производителей.
«Из 31 факта обнаружения сальмонелл в пищевой продукции при производственном контроле к нам поступила информация только по 23 фактам из Департамента продовольствия Казани», – констатировала докладчик.
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