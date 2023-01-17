В Татарстане за год выявлено более 100 тыс. гектаров неиспользуемых сельхозземель

В весенне-летний период 2022 года в Татарстане выявлено более 100 тыс. гектаров неиспользуемых сельхозземель. Уже в октябре после повторных проверок в сельскохозяйственный оборот было вовлечено 36 тыс. гектаров. Об этом сообщил руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев на итоговом заседании коллегии Минземимущества РТ.

«Вопрос нецелевого и неэффективного использования земель сельскохозяйственного назначения в республике остается актуальным до сих пор, — сказал докладчик. — В весенне-летний период было проконтролировано более 4 млн гектаров земель сельхозназначения во всех районах республики».

Галеев отметил, что в целом по республике сложилась положительная практика в части изъятия неиспользуемых сельхозземель.

Он добавил, что в ходе проведенных в прошлом году 850 контрольно-надзорных мероприятий выявлено более тысячи нарушений земельного законодательства. В частности, это зарастание земель сорной растительностью, самовольное снятие и перемещение, уничтожение плодородного слоя. Выдано 672 предостережения.

Более того, по словам руководителя управления, имеются площади, не переданные районами в аренду производителям и не используемые для сельхозпроизводства. Речь идет почти о 15,5 тыс. гектаров.

«Мы примерно подсчитали, что если бы посеяли озимые, то получили бы более 500 млн рублей, а если посеять рапс в хороший год, то 1,5 млрд рублей. Такой же площади хватило бы для годового содержания крупного рогатого скота, например, в Новошешминском районе», — констатировал Галеев.