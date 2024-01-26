В Татарстане за год выявлено 76 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения

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В Татарстане за прошлый год выявлено 76 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения, из них на муниципальные земли приходится 15 тыс. га. Об этом сообщил руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев на совместном заседании коллегии с Главным управлением ветеринарии Кабинета Министров РТ.

«Проведена большая работа по вовлечению в сельхозоборот неиспользуемых земель — профилактические мероприятия, административные меры в отношении правообладателей участков. Свой вклад внес муниципальный земельный контроль», — сказал докладчик.

В результате, по его словам, из выявленных неиспользуемых земель вовлечено в оборот 22 тыс. га.

Галеев добавил, что в связи с неиспользованием сельхозземель в течение трех лет управление направило материалы в Минземимущество для обращения в суд с требованием об изъятии шести участков общей площадью более 700 га у недобросовестных собственников.

Спикер подчеркнул, что одним из грубейших нарушений земельного законодательства является разработка карьеров на землях сельхозназначения. В прошлом году выявлено шесть незаконных разработок общей площадью 11 га.

Разработчикам несанкционированных карьеров направлены претензии о возмещении нанесенного вреда на сумму более 60 млн рублей.

«Одним из часто выявляемых правонарушений является уничтожение плодородного слоя почвы в результате проведения земельных работ и порывов нефтепроводов», — заметил Галеев.

Так, в прошлом году обнаружено более 20 случаев загрязнения плодородного слоя почвы нефтепродуктами по вине ООО «Башнефть-Добыча». Общество привлечено к административной ответственности. Все нарушенные участки рекультивированы.