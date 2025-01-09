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В Татарстане за год выявлено 63 тыс. га неиспользуемых сельхозземель
В Татарстане в 2024 году выявлено 63 тыс. га неиспользуемых сельхозземель. Из них в течение года введено в оборот 10 тыс. га. Об этом сообщил руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Есть положительная тенденция по сокращению площадей неиспользуемых сельскохозяйственных земель. В 2023 году было 76 тыс. га», – рассказал он.
По словам Галеева, сотрудники управления проводят работу по выявлению свалок на землях сельхозназначения. В прошлом году их было обнаружено 97.
«Как правило, они устраняются в течение месяца. Некоторые еще до получения предостережений их ликвидируют», – подчеркнул он.
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