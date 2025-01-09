В Татарстане за год выявлено 63 тыс. га неиспользуемых сельхозземель

В Татарстане в 2024 году выявлено 63 тыс. га неиспользуемых сельхозземель. Из них в течение года введено в оборот 10 тыс. га. Об этом сообщил руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Есть положительная тенденция по сокращению площадей неиспользуемых сельскохозяйственных земель. В 2023 году было 76 тыс. га», – рассказал он.

По словам Галеева, сотрудники управления проводят работу по выявлению свалок на землях сельхозназначения. В прошлом году их было обнаружено 97.

«Как правило, они устраняются в течение месяца. Некоторые еще до получения предостережений их ликвидируют», – подчеркнул он.