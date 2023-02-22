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В Татарстане за год выявлено 26 преступлений террористического характера
В Татарстане за прошлый год выявлено 26 преступлений террористического характера и 22 экстремистской направленности. Об этом на 41-м заседании Госсовета РТ сообщил заместитель министра внутренних дел по РТ – начальник полиции Алексей Соколов.
«Год прошел без серьезных проявлений экстремизма и терроризма. Это прямой результат работы на упреждение», – сказал докладчик.
Пресечены два канала нелегальной миграции, которыми воспользовались более 2,8 тыс. иностранных граждан, из них 17 – сторонники международных террористических организаций, подчеркнул начальник полиции.
«Обеспечен контроль за обстановкой в пунктах временного размещения беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожья и Херсона. Среди них установлены два приверженца экстремистской организации "Правый сектор", которые после принятия в их отношении административных мер покинули территорию России», – отметил замминистра внутренних дел.
Кроме того, по словам Соколова, пресечена попытка выезда двух жителей Казани и Набережных Челнов для участия в незаконных вооруженных формированиях «Иностранный легион» и «Правый сектор».
«К административной и уголовной ответственности привлечен ряд лиц за распространение недостоверных сведений о проведении специальной военной операции и дискредитации армии», – заключил он.
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