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В Татарстане за год выдворили более трех тысяч иностранцев
В Татарстане в 2023 году было принято 3061 решение о выдворении иностранных граждан. Об этом сегодня на закрытой коллегии МВД Татарстана при участии Раиса Республики Рустама Минниханова рассказал врио Министра внутренних дел по РТ Алексей Соколов.
По данным ведомства, за прошлый год в Татарстане составили больше 19 тысяч административных протоколов в отношении мигрантов. Более 200 иностранных граждан депортировали, а 4400 закрыли въезд в РФ.
Отметим, что в работе коллегии также приняли участие статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, Премьер-министр РТ Алексей Песошин и др.
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