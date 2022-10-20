В Татарстане за год введут в эксплуатацию 22 моста, восстановленных по нацпроекту

В Татарстане за этот год введут в эксплуатацию 22 моста, которые восстанавливаются по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего реконструируются 12 мостов и ремонтируются 15 сооружений, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Уже эксплуатируется девять мостов общей протяженностью 302,8 метра. До конца года предусмотрено приведение в нормативное состояние еще 13 мостовых сооружений», – отметили в министерстве.

Так, капитально отремонтирован мост через реку Кубня на автодороге Большие Кайбицы – Камылово в Кайбицком районе. Специалисты провели ремонт опор, смонтировали новые пролетные строения, забетонировали плиты проезжей части, восстановили дорожную одежду, установили барьерное и перильное ограждения.

Кроме того, завершен ремонт моста через суходол на подъездной дороге к селу Столбище в Лаишевском районе. На мосту заменили две дефектные железобетонные балки пролетного строения, укрепили конусы насыпи, уложили новое покрытие проезжей части, обустроили деформационные швы, установили барьерное ограждение и локальные очистные сооружения.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президент РФ Владимира Путина.