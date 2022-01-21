В Татарстане за год введено в оборот 45 тыс. гектаров неиспользуемых сельхозземель

За прошлый год в Татарстане введено в оборот 45 тыс. гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщил врио руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев на итоговом заседании коллегии ведомства.

«В прошлом году было выявлено более 113 тыс. гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель. В 2020 году было выявлено 107 тыс. гектаров, а в 2019-м — всего 43 тыс. гектаров. Ежегодно увеличивается ввод в оборот пашни. Так, в 2020 году было введено в оборот 36 тыс. гектаров, что в три раза больше, чем в 2019-м, а уже в прошлом году нам удалось ввести 45 тыс. гектаров», — рассказал докладчик.

При этом, по словам Галеева, не во всех районах работа по земельному контролю налажена должным образом. Он уточнил, что наиболее актуальными проблемами, позволяющими нарушителям избежать ответственности, до сих пор остаются проведение одноразовой вспашки, заключение краткосрочных договоров аренды, смена правообладателей земельных участков. «Частично поэтому изъятие земельных участков у недобросовестных пользователей становится практически невозможным», — подчеркнул врио руководителя Управления Россельхознадзора.

Он отметил, что в прошлом году управление направило в Минземимущество всего пять материалов на изъятие земельных участков в Лаишевском районе в отношении физлиц. «Но учитывая, что действующий закон имеет много недостатков, маловероятно, что эти участки будут изъяты судом. Но есть и хорошая новость — в настоящее время разработан новый законопроект. Надеемся, что после его принятия механизм изъятия будет более простым и понятным», — заявил докладчик.

Кроме того, в прошлом году управлением в налоговую службу были направлены материалы о нарушениях на 169 земельных участках общей площадью более 3 тыс. гектаров. По 130 участкам налоговой службой республики проведено дополнительное начисление земельного налога на общую сумму почти 4 млн рублей.

Заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов добавил, что «вся сельскохозяйственная земля должна быть в обороте». «Поэтому и была принята программа по оформлению земель сельхозназначения, когда выделяются федеральные средства на то, чтобы оформить, поставить на кадастровый учет, провести все необходимые мероприятия, потому что нам важно, чтобы вся земля работала. С этого года программа вступает в силу. По заявкам регионов мы будем выделять финансирование», — заметил он.

Увайдов выразил надежду на то, что эта программа позволит «оформить всю невостребованную землю». «И дальше уже на оформленные земельные участки можно будет привлекать инвесторов и дальше развивать сельское хозяйство», — заключил он.