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Общество 11 февраля 2025 11:58

В Татарстане за год возбудили шесть уголовных дел из-за атак беспилотников

В Татарстане за прошлый год возбуждено шесть уголовных дел по статье 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт») из-за атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД России по РТ Динар Карибуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

«В прошлом году произошло существенное осложнение оперативной обстановки, связанной с посягательством украинских вооруженных формирований на инфраструктуру республики. В результате существенно возросло количество террористических актов», – рассказал он.

Карибуллин уточнил, что уголовные дела были возбуждены по факту атак БПЛА на промышленные объекты Нижнекамска и ОЭЗ «Алабуга», инфраструктуру Казани, а также уничтожения беспилотника на территории Верхнеуслонского района.

По его словам, в прошлом году был арестован участник неонацистской организации, который отправил спецслужбам Украины персональные данные ряда сотрудников оборонных предприятий. «Им же были переданы координаты порохового завода», – подчеркнул Карибуллин.

#беспилотники #терроризм #уголовные дела
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