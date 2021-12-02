В Татарстане за год внедрены 24 новые технологии на 14 дорожных объектах

В Татарстане в этом году внедрены 24 новые технологии на 14 дорожных объектах. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Ежегодно проводится опытное внедрение новых материалов для последующего мониторинга. За четыре года такие работы проведены более чем на 110 объектах дорожного строительства республики», — отметили в министерстве.

В частности, в этом году во время капитального ремонта автодороги Шушмабаш — Сердебаш в качестве покрытия на мосту через реку Шошму использовали пористо-мастичный асфальтобетон, дренирующий в верхней части. В нижней части применен литой асфальтобетон, обеспечивающий быстрый отвод воды с поверхности дороги.

Кроме того, в Татарстане в этом году на всех объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» применили новые материалы из Реестра новых и наилучших технологий РОСДОРНИИ. Ремонт выполнен на 94 участках дорог.

В Москве прошла конференция РОСДОРНИИ «Развитие инноваций в дорожной отрасли». В ней приняли участие представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, которые поделились опытом применения новых и инновационных материалов и технологий на дорогах республики.

Национальные проекты, включая нацпроект «Безопасные качественные дороги», реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.